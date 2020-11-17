В сервисе «Электронный счет» в «СберБанке Онлайн» появилась новая функция, позволяющая клиентам подписываться на электронные квитанции за услуги ЖКХ и получать их на свой e-mail. Об этом во вторник сообщили в СберБанке .

«Как только поставщик коммунальных услуг подключает этот сервис, пользователю, которого он обслуживает, остается только выбрать в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» опцию «Получать квитанцию ЖКХ на e-mail» и оставить адрес своей электронной почты. После этого квитанция будет ежемесячно приходить клиенту в цифровом виде», — поясняют в кредитной организации.



Как уточняется, к новому сервису уже подключились первые поставщики услуг из двух регионов страны — Удмуртской Республики и Челябинской области.