Число социальных контрактов, заключенных в регионах России с начала года, на четверть превысило запланированное, пишут «Известия» . Об этом сообщили в Минтруде — всего с начала года в России было заключено более 85 тыс. социальных контрактов, что на 25% превышает изначально запланированные показатели. В рамках таких соглашений малоимущие граждане могут получить целевые выплаты, направленные на решение вопросов с поиском работы, переобучением, развитием подсобного хозяйства или собственного дела. Пока воспользоваться контрактами можно в пилотных регионах, со следующего года запустить проект планируют по всей России.

Самым востребованным из возможных направлений стало преодоление трудной жизненной ситуации — его выбрали 42 тыс. семей (49,2% от общего количества контрактов). Вторым по популярности стал контракт, предполагающий помощь в поиске работы — 32,4 тыс. семей (37,9%). Сейчас проект реализуется в 21 пилотном регионе, с 2021 года его планируют распространить на всю страну.

Ранее Минтруд пояснял, что в пилотный список отбирали прежде всего неблагополучные с социально-экономической точки зрения регионы. В списке наиболее активных субъектов в этом году наряду с республиками Мордовией и Чувашией, а также Новгородской или Саратовской областями, которые традиционно оказываются в конце рейтингов экономического благополучия, оказалась намного более сильная Нижегородская область.

Высокий спрос на социальные контракты говорит о том, что в стране есть большое количество невостребованного населения, которое при этом хочет трудиться, имеет необходимые навыки и образование, отмечают эксперты. Также региональные власти повысили активность по продвижению таких контрактов. В целом, отмечают опрошенные изданием эксперты, несмотря на небольшие суммы, социальные контракты могут оказаться эффективным механизмом, который позволит людям, столкнувшимся с кризисом или безработицей, сделать первый шаг, а региональным властям — улучшить социально-экономический климат в регионах в случае, если механизм будет использоваться.