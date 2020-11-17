Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рассмотрит четыре сценария развития рынка нефти в 2021 году при различных вариантах ограничения добычи нефти, следует из доклада технического комитета ОПЕК+.

Первые два сценария предполагают, что соглашение о сокращении добычи нефти реализуется согласно изначальному плану, то есть с 1 января 2021 года участники ОПЕК+ восстанавливают добычу на 1,9 млн баррелей в сутки (б/с). В этом случае запасы нефти стран ОЭСР продолжат снижаться, но все же будут превышать среднюю пятилетнюю норму на 125 млн баррелей. Если влияние пандемии будет более суровым для спроса, то в ОПЕК+ допускают рост запасов до 470 млн баррелей над целевым ориентиром. При этом на рынке может сложиться переизбыток в 1,9 млн б/с.

При продлении ограничений до конца I квартала 2021 года запасы нефти развитых стран будут превышать норму только на 73 млн баррелей, а на рынке сложится дефицит в среднем в 0,9 млн б/с. Более длительное сокращение добычи по текущему плану — до конца первого полугодия 2021 года — приведет запасы к уровню, превышающему норму только на 21 млн баррелей. Дефицит нефти на рынке при этом может достигать в среднем 1,4 млн б/с.

Целью сделки является доведение коммерческих запасов нефти до среднего пятилетнего значения.