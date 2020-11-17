Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин во вторник внес в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий использовать общедоступные персональные данные без согласия владельца, а также предоставляющий право требовать от оператора их удаления. Текст размещен в электронной базе данных Думы.

Согласно законопроекту, согласие субъекта персональных данных является «исключительным правовым основанием» для обработки сведений, сделанных общедоступными, указывает ТАСС. Содержание такого согласия должно включать перечень интернет-ресурсов оператора, на которых планируется размещать общедоступные персональные данные. «Оператор обязан обеспечить субъекту персональных данных возможность определить перечень общедоступных персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии», — говорится в проекте. Не допускается получение оператором согласия «по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных», уточняется в документе.

«Дополнительно вводится право субъекта персональных данных установить запрет на осуществление неограниченным кругом лиц обработки его общедоступных персональных данных (кроме получения доступа) и условия такой обработки, а также обязанность оператора информировать указанных лиц об имеющихся условиях и запретах», — указывается в законопроекте.



Как отметил автор инициативы, предусматривается введение в законодательство понятия «общедоступные персональные данные». «Если законопроект будет принят, каждый сайт, на котором вы регистрируетесь, обязан будет спросить вас, что из данных о себе вы разрешаете «публичить» и передавать третьим лицам. А если сайт нарушит условия соглашения с вами, он получит штраф за нарушение обработки персональных данных», — пояснил Горелкин в своем Telegram-канале.