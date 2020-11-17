Банк ДОМ.РФ снизил процентную ставку по льготной ипотеке на новостройки при оформлении кредита на большие суммы — до 5,7%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Минимальные ставки доступны при подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда РФ и внесении первоначального взноса от 30% от стоимости приобретаемой квартиры. Получить кредит можно до 1 июля 2021 года, низкая ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет.

Специальные условия действуют при получении ипотеки от 2 млн рублей по всей России (для Москвы и Московской области низкие ставки распространяются на кредиты от 4 млн рублей, а для Санкт-Петербурга и Ленинградской области — от 3 млн рублей). Данная опция рассчитана на клиентов, ориентирующихся на улучшение жилищных условий путем покупки квартиры большей площади, в первую очередь, на семьи с детьми.

По условиям программы, максимальная сумма ипотеки составляет 12 млн для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн для других субъектов Российской Федерации. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости объекта недвижимости.