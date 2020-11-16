Арбитражный суд Москвы на заседании 16 ноября объявил резолютивную часть решения о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении ТЭМБР-Банка. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое назначено ликвидатором.

Лицензия у ТЭМБР-Банка была отозвана 2 октября этого года. Страховку вкладчикам ТЭМБР-Банка с 13 октября выплачивает «Сбер».

Согласно реестру обязательств ТЭМБР-Банка, за выплатой страхового возмещения на сумму 5,05 млрд рублей могут обратиться 6,2 тыс. вкладчиков. В том числе 656 юридическим лицам причитается 197,8 млн рублей страховых выплат (639 малым предприятиям — 195,54 млн, 17 некоммерческим организациям — 2,26 млн). В Москве и Московской области за страховкой могут обратиться 3,9 тыс. вкладчиков (выплаты оцениваются в 3,59 млрд рублей), в Амурской области — 1,9 тыс. (1,14 млрд), в Калининградской области — 264 вкладчика (231,4 млн рублей).