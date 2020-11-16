Пристрастие жителей Поднебесной к роскоши и брендам может стать спасением для экономики Европы, пишет Bloomberg. Страна с самым большим населением на планете (более 1,4 млрд человек), и, как следствие, с огромным спросом на товары, в силах спасти экономики европейских стран-экспортеров товаров категории Люкс.

В частности, у жителей Китая есть огромный спрос на покупку люксовых автомобилей европейского производства. Это значит, что предприятия, которые находятся на территории Евросоюза, обеспечены заказами и работой.

В странах Восточной Европы, руководство которых раньше высказывало обеспокоенность чрезмерной зависимостью от сборки машин иностранных брендов, получили подтверждение, что именно это направление станет драйвером роста для национальной экономики.

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, в частности, в Чехии и Словакии, закрываются общественные заведения и кафе и многие отрасли оказываются в простое. При этом автомобильные заводы в этих странах продолжают работать. Здесь выпускают не только «народные» автомобили, но и люксовые авто: Porsche Cayenne и Jaguar.

Автомобильная отрасль Чехии и Словакии зависит не только от китайского рынка, но и от западноевропейских стран. Пока закрыты заводы в этом регионе, то продукция восточных соседей пользуется повышенным спросом. Большая часть машин сегмента Люкс поставляется в страны Азии, в частности, в Китай.

Что касается самого Китая, то фиксирующийся здесь рост продаж дорогих вещей дает надежду на дальнейшее улучшение показателей тех государств, которые эти товары экспортируют. Это, по мнению агентства, даст экономике Европы если не полностью, то частично справиться с последствиями вводимых экономических и социальных ограничений из-за пандемии COVID-19.