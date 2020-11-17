Динамика потребительских расходов россиян с 9 по 15 ноября оставалась подавленной, свидетельствуют данные аналитического портала СберБанка «СберИндекс». Изменение составило минус 7,7% в годовом выражении после снижения на 8,3% неделей ранее.



Все ухудшение за неделю сконцентрировано в непродовольственных товарных категориях (минус 2,2% в годовом выражении), и особенно в «Универсальных магазинах» (минус 4,9%).

«Такой результат связан с низкой активностью потребителей в глобальных распродажах 11 ноября», — отмечают аналитики «СберИндекса» . Объем трат в этот день был на 45% ниже показателей 2019 года и повлиял на сумму расходов за всю неделю. Слабый спрос во время китайского Дня холостяка внес свой вклад в общее изменение (1,2 п. п.).

Сохраняется падение в категории «Одежда, обувь и аксессуары» (минус 5,4%), отрицательная динамика зафиксирована в сегменте «Товары для строительства и ремонта» (минус 1,8%), что нехарактерно для условий пандемии.

Индекс потребительской активности, который рассчитывается на SberIndex.ru, за неделю восстановился до 73,8 п. Такой показатель заметно ближе к норме, чем неделю назад.

Количество активных бизнесов 9—15 ноября начало восстанавливаться после двух недель снижения. Общее число работающих торговых точек на 3,5% выше уровней февраля.