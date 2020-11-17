Промышленное производство в России сократилось в октябре по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года на 5,9%. Рост по сравнению с сентябрем 2020 года составил 3,8%. Такие данные приводит во вторник Росстат .

За десять месяцев промпроизводство уменьшилось по сравнению с январем — октябрем прошлого года на 3,1%.

«По сравнению с сентябрем 2020 года рост показали все базовые виды экономической деятельности, учитываемые при расчете индекса промышленного производства. В наибольшей степени — энергетика и обеспечение теплом, газом и паром (увеличение на 21,7%), что связано с началом отопительного сезона. Обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых выросли на 2,2% и 3% соответственно. Объемы работ по водоснабжению и водоотведению, утилизации отходов и ликвидации загрязнений выросли на 1,1%», — указывают в статистическом ведомстве.



В годовом выражении наибольшее падение в октябре показал сырьевой сектор — на 8,8%. Обрабатывающие производства, а также энергетический сектор и обеспечение теплом, паром и газом продемонстрировали снижение на 4,4% и 3,7% соответственно. Рост на 2% зафиксирован только в деятельности по водоснабжению и водоотведению, утилизации отходов и ликвидации загрязнений.