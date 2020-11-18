Россияне стали реже забывать в многофункциональных центрах (МФЦ) оформленные документы на недвижимость. За январь — октябрь 2020-го этот показатель снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

«С января по октябрь 2020 года в архив Кадастровой палаты поступило 1,2 млн оригиналов документов на недвижимость, что меньше показателя прошлого года на 20%. Речь идет о документах, которые заявитель в силу каких-либо обстоятельств не получил после проведения учета или регистрации земельных участков и объектов капитального строительства», — отмечается в сообщении.

В Кадастровой палате объясняют это явление тем, что в целом из-за пандемии в большинстве регионов россияне реже обращаются за услугами по выдаче документов на недвижимость. Наименее часто забывали документы на недвижимость жители Ямало-Ненецкого АО (всего пять документов попали в архив), Чеченской Республики (25 документов), Республики Алтай, Ростовской и Магаданской областей (менее 400 документов) и Чукотского АО (менее 700 документов). Жители Республики Дагестан не забыли ни одного документа на недвижимость в МФЦ.

В целом число забытых документов на недвижимость за прошедший год выросло до 3,5 млн экземпляров. Наибольшее их количество хранится в Краснодарском крае, Республике Татарстан, Челябинской области, Москве и Московской области. По данным Кадастровой палаты, чаще всего россияне забывают забрать договоры купли-продажи, дарения, закладные, акты передачи, согласия и платежные документы — экземпляры продавцов недвижимости.

Также в 2020 году граждане забрали из архивов Кадастровой палаты 215 тыс. пакетов забытых документов. Чаще всего этой возможностью пользовались жители Ростовской области, Республики Башкортостан, Красноярского края, Тульской и Астраханской областей.

Готовые документы по итогам кадастрового учета или регистрации прав собственности хранятся в МФЦ в течение 30 дней, а затем передаются в архив Кадастровой палаты. Россияне могут забрать забытые документы из офиса Кадастровой палаты лично или через представителя по доверенности.