Почти половина россиян (48%) рассчитывают, что курс доллара в начале 2021 года останется на уровне 80 рублей, евро — 95 рублей, свидетельствуют данные ноябрьского исследования Rambler Group.

В следующем году россияне собираются перераспределить свои денежные ресурсы в сторону самого необходимого, однако совсем отказываться от крупных покупок не собираются. Половина опрошенных рассчитывает в 2021 и копить, и тратить денежные средства.

Четверть опрошенных планирует вкладывать свободные средства в иностранную валюту, при этом 48% респондентов считают, что курс доллара и евро в начале следующего года останется на уровне пиковых значений 2020 — в районе 80 и 95 рублей соответственно. Почти поровну тех, что рассчитывает, что текущая ситуация изменится как в худшую, так и в лучшую стороны. 27% респондентов считают, что и доллар, и евро превысят отметку в 100 рублей. И 25% оптимистов рассчитывают на сценарий, при котором доллар опустится до 70 рублей, а евро — до 85. Остальные респонденты планируют хранить накопления в виде наличных (24%), оставить средства на действующем банковском счете (20%) или оформить вклад (10%).



По 25% россиян планируют только копить или только тратить. Среди наиболее вероятных расходов респонденты выделили товары первой необходимости (33%), покупку недвижимости (15%), а также ремонт, приобретение бытовой техники и мебели (13%).

Несмотря на крайне сложное для бизнеса время, 9% респондентов планируют и дальше вкладывать средства в его развитие. Такая же доля опрошенных в следующем году будет тратить деньги на спорт и развлечения, а также на уход за собой. 7% россиян заинтересованы в покупке автомобиля, а на последнем месте оказались траты на образование, в сфере которого в последнее время появилось много бесплатных курсов и программ – на него готовы потратиться лишь 5% россиян.