Госдума приняла в первом чтении законопроект о комплексном развитии территорий. Он направлен на совершенствование института КРТ и механизмов расселения аварийного жилья и жилья, подлежащего сносу или реконструкции на основании адресных программ, утверждаемых в соответствии с жилищным законодательством, поясняется в сообщении нижней палаты российского парламента.

Согласно законопроекту, регионы смогут утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов.

Предполагается, что указанные программы станут основанием для принятия субъектами РФ решений о комплексном развитии территорий, на которых расположены включенные в данные программы многоквартирные дома, занимающие не менее 50% площади такой территории.

Авторами инициативы стала группа сенаторов и председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Как пояснял депутат, основная цель законопроекта — ускорить выполнение программы расселения ветхого и аварийного жилья, которая в течение десятилетия станет, по мнению разработчиков, необратимой: более 40% многоквартирного фонда в РФ — старше 50 лет, возложение на бюджет расходов по строительству нового жилого фонда невозможно, а накопления в фондах капремонта именно эту проблему решить не в состоянии.

Кроме того, по мнению авторов, строительство новых жилых массивов на окраинах городов также вряд ли может быть выходом — во многих городах инфраструктура внутри может быть реконструирована в рамках КРТ. Это в первую очередь позволит привлечь к строительству частные средства.

Сам механизм КРТ, который, по замыслу авторов, может прийти на смену недостаточно востребованным и сложным инструментам, существующим сегодня, позволит заниматься застройкой территорий с ветхим жильем быстрее и эффективнее.



В документе подчеркивается, что вхождение в программу КРТ для региона — возможность, а не обязанность. КРТ может, в случае окончательно принятия законопроекта, реализовываться правительством РФ, регионом или муниципалитетом.