Кредитная организация вошла в топ предпочтений на основе голосования пользователей Рунета.

Программа Банка ЗЕНИТ «Новый автомобиль» позволяет приобрести машину по ставке от 8 % годовых. Для оформления кредита на сумму от 100 тыс. до 6,5 млн рублей на срок от 2 до 7 лет достаточно предъявить паспорт и водительское удостоверение. Первоначальный взнос отсутствует.

Программой предусмотрено досрочное погашение кредита, а также личное страхование жизни и автомобиля. В случае оформления кредита без страховок ставка увеличивается на 1–4 п.п. Клиенты могут воспользоваться программой более чем в 300 автосалонах — партнерах Банка ЗЕНИТ в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Перми, Челябинске, Кемерово, Новосибирске, Ижевске, Омске, Воронеже, Калининграде, Тольятти и Новокузнецке.

Премия «Финансовый Олимп» ежегодно с 2014 года отмечает успехи компаний, работающих на финансовом рынке России. В рамках подготовки к конкурсу эксперты премии на основе различных рейтингов составляют предварительные списки предпочтений россиян по финансовым продуктам. Далее лауреатов конкурса определяет Экспертный совет.