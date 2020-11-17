Российская платформа электронной коммерции Ozon планирует привлечь во время готовящегося IPO на американской бирже Nasdaq от 750 млн до 1 млрд долларов. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники, осведомленные о планах российской онлайн-площадки.

По данным издания, все необходимые документы будут поданы во вторник, роуд-шоу начнется в среду, а IPO компании может состояться уже в конце этого месяца. При этом газета информирует, что Ozon может быть оценен в 4,6—5,6 млрд долларов.

Как стало известно в начале ноября, Ozon подала проспект IPO на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания планирует размещение на Nasdaq Global Select Market. Изначально аналитики финансового рынка оценивали объем размещения 500 млн долларов.

Ранее журнал Forbes сообщал, что верхняя граница оценки организаторов IPO Ozon достигает 12 млрд долларов. Как написало издание 12 ноября, Sberbank CIB оценивает компанию для размещения в 4—8,5 млрд долларов, ВТБ Капитал — в 4,7—7,1 млрд долларов, а Goldman Sachs — в 6—12 млрд долларов.

Крупнейшими акционерами Ozon являются АФК «Система» и фонд Baring Vostok Capital Partners. Логистическая инфраструктура Ozon включает 8 фулфилмент-фабрик и более 30 сортировочных центров. Компания доставляет заказы более чем в 13,5 тыс. населенных пунктов РФ и имеет более 16 тыс. точек выдачи заказов по всей стране.