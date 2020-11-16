Морской Банк ввел вклад «Большое путешествие» .

Минимальная сумма депозита – 300 тыс. рублей. Процентная ставка на 1100 дней равна ключевой ставке Банка России плюс 1,5 п. п., но не более 6,5 % годовых; на 1825 дней — ключевой ставке ЦБ плюс 1,75 п. п., но не более 6,5 % годовых. Таким образом, на сегодняшний день процентные ставки составят 5,75% и 6% годовых на 1100 и 1825 дней соответственно.

В случае принятия Банком России решения об изменении ключевой ставки новая процентная ставка по вкладу устанавливается в день вступления в силу изменений по ключевой ставке.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора для вклада сроком 1100 дней проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования, для вклада сроком 1825 дней: до 1100 дня включительно – по ставке вклада до востребования на момент изъятия вклада, от 1100 дня — в размере 1/2 ключевой ставки ЦБ, действующей на дату расторжения, но не более 3,25% годовых.

Выплата процентов осуществляется в конце срока.