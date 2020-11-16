Минфин РФ подготовил поправки в Бюджетный кодекс РФ, уточняющие основание, по которому компании, заключившие соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), могут на долгосрочной основе получать субсидии из бюджета любого уровня. Об этом говорится в размещенных на сайте министерства материалах. Документ направлен на рассмотрение правительства РФ.

«В новой версии поправок основание для заключения долгосрочных соглашений о субсидировании компаний из бюджета по СЗПК будет отделено от ГЧП и концессий. Для проектов по СЗПК, в свою очередь, долгосрочные субсидии будут выделяться в пределах затрат, возмещаемых по нормам профильного закона», — говорится в материалах.

В Минфине отметили, что скорректировать норму Бюджетного кодекса, которая начала действовать в октябре, потребовалось для того, чтобы обеспечить однозначное толкование положения. «Уточнение снимет вопрос о возможных коллизиях, на которые указывали консультанты и бизнес. Наличие СЗПК — дополнительное основание для принятия долгосрочных обязательств по предоставлению компаниям субсидий из бюджета», — подчеркнули в министерстве.

Согласно материалам Минфина, субсидии, которые предоставляются в соответствии с условиями соглашений о ГЧП и концессий, эта поправка затрагивать не будет. Соответственно, обязательно заключать как концессии, так и СЗПК для одного проекта не потребуется, добавили в Минфине.

Изменение поспособствует совершенствованию регулирования в сфере экономики, в частности — инвестиционной активности, полагают в министерстве.