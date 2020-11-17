«Точка» и Модульбанк предлагают лучшие варианты открытия счета для действующего бизнеса, говорится в исследовании Markswebb Business Bank Account Opening Rank 2020. «Точке» удалось полностью оцифровать процесс открытия счета, который занимает всего 40 минут. Модульбанк открывает счет за 11 часов и подтверждает личность клиента на личной встрече с менеджером.

«Открытие» тоже перевел процесс в онлайн, но не дает доступ в личный кабинет на старте, принимает данные по e-mail и не открывает счет в мобильном приложении. На взаимодействие с Райффайзенбанком и СберБанком уходит около получаса, но ожидание занимает более двух дней.

Тинькофф Банк и Альфа-Банк сразу дают доступ в личный кабинет, но первый отправляет 14 СМС от разных отправителей, а второй просит вручную вносить паспортные данные. РНКБ открывает счет только в офисе банка. В Промсвязьбанке можно открыть счет в мобильном приложении, есть услуга выездного менеджера, но на встрече клиенту нужно иметь компьютер с доступом в Интернет и принтер, поставить 21 подпись. Чтобы открыть счет в ВТБ и Россельхозбанке, нужно посетить офис несколько раз, подписать много документов и использовать дополнительные программы для получения доступа в личный кабинет. В Россельхозбанке требуется помощь поддержки, чтобы прояснить порядок действий.

Только 8 российских банков из 13-ти предлагают клиентам открытие счета вместе с регистрацией бизнеса, говорится в исследовании. Банк «Точка» предлагает лучшее время и минимальное количество действий со стороны клиента среди всех участников исследования. Промсвязьбанк, Тинькофф Банк и Модульбанк проводят всего одну встречу с клиентом, в рамках которой выполняются все задачи по открытию ИП и счета. СберБанк дает возможность открыть ИП и счета полностью онлайн клиентам, имеющим загранпаспорт нового образца.

Банк «Открытие» и Альфа-Банк проводят две встречи: первая — с курьером удостоверяющего центра для получения КЭП; вторая — с менеджером банка для открытия расчетного счета. В ВТБ нужно прийти на 4 личные встречи в офис, а ожидание реакции банка суммарно заняло более четырех суток.