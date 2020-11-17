В результате снижения ставок по страховым взносам у субъектов МСП с 30% до 15%, сектор начал «обеляться», говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Институт экономики роста имени Столыпина совместно с институтом Уполномоченного при президенте РФ и СберБанком представил первый выпуск Индекса роста МСП. Он отражает ежеквартальные изменения статистики СберБанка по сектору МСП — в целом по стране это около 49% всех субъектов МСП, в зависимости от региона – от 19% до 58%.

Совокупный Индекс роста МСП по стране в III квартале показал значение +5,8 пункта. Авторы исследования трактуют это как «умеренный рост», близкий к «стагнации».

По итогам III квартала 2020 года относительно II квартала общий объем фонда оплаты труда (ФОТ) вырос на 11,3%, общий объем ФОТ на одного занятого вырос на 8,2%, среднее число занятых на всех субъектах МСП приросло на 2,9%. В среднем по всем субъектам РФ выручка на один субъект МСП относительно за квартал выросла на 5,9% (плюс 336 тыс. рублей). Средние зарплаты в секторе МСП выросли на 4,2% (плюс 1,154 тыс. рублей). Среднее число рабочих мест на одно предприятие увеличилось на 1,2% и составило около 6 человек на субъект МСП.

Как отмечают авторы Индекса, сложившийся в III квартале позитивный тренд возник благодаря мерам господдержки, реализации отложенного спроса и снятию ограничений после первой волны пандемии. В связи с тем, что в IV квартале новые меры поддержки не будут вводиться, при этом будут реализованы новые ограничительные мероприятия, по итогам года ожидается, что число занятых в секторе МСП и ФОТ будут сокращаться.

Предприятия ряда отраслей, несмотря на рост выручки, сокращают персонал, что вызвано негативными ожиданиями относительно будущих периодов.