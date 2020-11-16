Свыше половины россиян оказались в той или иной степени удовлетворены качеством своей жизни, свидетельствуют результаты исследования качества жизни граждан, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие» в октябре. Крепкое здоровье и доступ к качественным медицинским услугам оказались для большинства россиян важнее высокого уровня доходов и наличия собственного жилья.



Респондентам предлагалось ответить на вопрос, как они оценивают качество своей жизни. Больше половины россиян (54,7%) ответили, что оно их полностью или скорее устраивает. Женщины выражали удовлетворение качеством своей жизни чаще мужчин (56,8% против 52,6%).

В региональном разрезе полностью или скорее удовлетворены качеством своей жизни более половины опрошенных из Москвы (69,5%), Северо-Западного (62,3%), Северо-Кавказского (56,9%), Уральского (56,7%), Центрального (54,8%) и Приволжского (53,7%) федеральных округов, а также из Санкт-Петербурга (52%). Недовольство качеством своей жизни чаще других выражали респонденты из Дальневосточного (53,8%), Сибирского (50,4%) и Южного (50,3%) федеральных округов.



Респондентам также предлагалось назвать главные, с их точки зрения, признаки качественной жизни. Большинство респондентов (70,4%) чаще всего относили к главным признакам качественной жизни крепкое здоровье и качественную медицину. Этот признак оказался для большинства россиян важнее высокого уровня доходов и наличия собственного жилья.



На втором месте оказался высокий уровень дохода (его к главным признакам качественной жизни отнесли 41,6% россиян). На третьем — наличие собственного жилья (оно входит в приоритеты 31,7% опрошенных). Далее следует возможность путешествовать по стране и/или миру (18%). 17,3% россиян отнесли к главным признакам качественной жизни высокий уровень социальной поддержки от государства — льготы, налоговые вычеты и т.д., — этот критерий занял пятое место. Наименьшая доля респондентов ставили в приоритет возможность не работать, имея пассивный доход (4,4%), наличие автомобиля (4,2%) и жизнь в столице или крупном городе (0,4%).



На вопрос о том, какие именно составляющие качественной жизни присутствуют в жизни респондентов, респонденты чаще всего отвечали, что у них есть автомобиль (67,1%), собственное жилье (58,2%) и интересная работа / свое дело (47,2%).