Газпромбанк впервые за несколько лет расширит капитал за счет дополнительной эмиссии акций , пишет «Коммерсант» . Он раскрыл информацию о рассмотрении вопроса увеличения уставного капитала на совете директоров банка 13 ноября. В банке уточнили, что допэмиссия будет проводиться за счет размещения обыкновенных акций на 25 млрд рублей. Решение о выпуске примет общее собрание акционеров в декабре, а сама докапитализация ожидается в I квартале 2021 года.

Капитал будет пополнен за счет средств основных акционеров — «Газпрома» (сейчас принадлежит 49,88% акций банка) и группы «Газфонд» (41,58%). Докапитализация поддержит расширение кредитования экономики и позволит компенсировать отрицательное влияние ослабления рубля на нормативы достаточности капитала, пояснили в банке. По данным МСФО, на середину 2020 года капитал банка составлял 735 млрд рублей. Поддерживать капитал на достаточном уровне нужно для покрытия возможных кредитных убытков за счет средств банка, требования регламентированы ЦБ за счет выполнения обязательных нормативов.

По оценке аналитика Fitch Дмитрия Васильева, банку может потребоваться около 30 млрд рублей в основной капитал. Это может добавить около 0,5 п. п. к нормативу, что будет комфортно для банка, добавляет другой собеседник издания. Пока стоимость риска кредитной организации (объем созданных резервов по отношению к кредитному портфелю) относительно других банков не слишком высока, признают эксперты. Но с учетом ожидаемого ухудшения качества банковских активов в 2021 году вопрос актуален. В последнем отчете Moody's писало, что доходов Газпромбанка в дальнейшем может не хватить для покрытия возросших кредитных убытков.

В банке ожидают по итогам года значительно увеличить выдачи: на 50% в потребительских ссудах и на 10% в ипотеке. С учетом постепенного роста объемов бизнеса банка, в том числе и в текущем году, отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин, докапитализация может быть вполне оправданной.