Экспертный совет при Центробанке РФ оценит параметры и вопросы для тестирования неквалифицированных инвесторов, сообщается на сайте регулятора.

«Участники экспертного совета по защите прав розничных инвесторов при Банке России поддержали инициативу о начале тестирования в период с 1 июля по 1 октября 2021 года — на несколько месяцев раньше, чем установлено законом», — отмечается в сообщении.

В последнее время число людей, которые впервые выходят инвестировать на финансовый рынок, быстро увеличивается, при этом большинство из них не осознают особенности и риски работы с инвестиционными финансовыми инструментами, констатируют в Центробанке. Тесты будут внедряться через стандарты саморегулируемых организаций.

Тестирование будет состоять из двух частей: вопросы на понимание специфики продукта и оценка собственного опыта работы с ним. Саморегулируемые организации на этом рынке — Национальная фондовая ассоциация и Национальная ассоциация участников фондового рынка уже разработали примерное содержание тестовых заданий, которые в ближайшее время предстоит проверить в фокус-группах.

Члены экспертного совета изучат предложенный набор вопросов, при необходимости в них будут внесены изменения и дополнения. Количество и содержание вопросов для тестирования должны быть одинаковыми для всех брокеров, чтобы инвесторы находились в равных условиях.

«Процесс тестирования не должен быть сложным и затянутым, но он должен стать фильтром, который убережет начинающего инвестора от непоправимых ошибок, допущенных в том числе из-за недобросовестного финансового консультирования», — отметил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Участники совета рассмотрели также проблему разделения ответственности при сбоях в работе информационных систем в ходе дистанционной торговли. Работа по этой теме будет продолжена.

Кроме того, обсуждались возможности и каналы для разъяснения требований нового законодательства начинающим инвесторам. Участники экспертного совета отметили важность сотрудничества с блогерами и лидерами мнений для повышения информированности граждан о возможностях и рисках инвестирования. В частности, экспертный совет планирует развивать взаимодействие с Ассоциацией развития финансовой грамотности, организовавшей Клуб финансовых блогеров.



Главой экспертного совета по защите прав розничных инвесторов был избран Ростислав Кокорев, заведующий Лабораторией финансовой грамотности МГУ им. М. В. Ломоносова.