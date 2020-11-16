Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар повышался на 17 копеек, а евро — на 28 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,29 рубля (плюс 13 копеек), курс евро — 90,46 рубля (плюс 24 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, во вторник утром на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. По его словам, рубль может несколько снизиться на фоне фиксации прибыли по длинным позициям, в результате в начале торгов пара доллар/рубль попытается выйти выше 76,3 рубля. В рамках сессии ожидаем сохранения долларом позиций в диапазоне 75—77,5 рубля, прогнозировал эксперт.

«На общем позитиве пара доллар/рубль вчера снизилась на 1,5% и вновь достигла сильной поддержки 76,2. Поводов для ее пробития мы не видим. С 23 октября мы наблюдали три безуспешных попытки пройти эту отметку вниз. Поэтому в случае развития коррекционных настроений снижение рубля может идти ускоренными темпами, и пара доллар/рубль быстро достигнет сопротивления 78», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.