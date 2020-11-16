Фракции Госдумы в ближайшее время намерены вновь обратиться к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу индексации выплат работающим пенсионерам, пишут «Известиям» . Об этом сообщили в «Справедливой России». В первый раз такое обращение было сделано от имени лидера партии Сергея Миронова на встрече главы государства с фракциями 6 октября. Тогда президент поддержал депутатов, заявив, что «у правительства есть поручение поработать в этом направлении». По словам первого зампреда фракции Михаила Емельянова, партия не только будет поднимать этот вопрос в общении с Владимиром Путиным, но и настаивать на принятии соответствующего законопроекта, который был ею внесен в парламент во исполнение поправок в Конституцию.

С аналогичной просьбой к главе государства хотели бы обратиться и коммунисты. Как сообщил зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Владимир Кашин, их партия также давно настаивает, чтобы индексация пенсий была справедливой для всех россиян. На прошлой неделе обращение в адрес главы государства с просьбой вмешаться в ситуацию направил глава ФНПР Михаил Шмаков. По его словам, теперь разрешить ее может только Путин. Сейчас в Конституцию внесены поправки, которые гарантируют индексацию пенсий всем: и работающим, и неработающим пенсионерам. Депутаты убеждены, что надо вернуть индексацию, так как все эти люди вносили пенсионные взносы, явно несправедливо кому-то эти деньги сегодня не платить, пояснил Шмаков.

Как отметили в ФНПР, сделать это обращение их побудил ответ Минтруда о том, что индексация выплат работающим пенсионерам в ближайшие три года не планируется. Такого же мнения, отмечают профсоюзы, придерживается финансово-экономический блок правительства, но это противоречит Конституции.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что сейчас в нижней палате находятся три разных законопроекта об индексации выплат работающим пенсионерам. Он также отметил, что ЛДПР, которая разработала один из текстов, до сих пор не получила на него отзыв Кабмина. «Единая Россия» также ранее подготовила предложения по возобновлению индексации пенсий работающим. В октябре они были направлены в правительство.