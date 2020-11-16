Банк России определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 июля по 30 сентября текущего года , применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в I квартале 2021 года. Значения ПСК в основном снизились, но есть и исключения из общей тенденции,свидетельствуют данные регулятора.

По кредитам на новые автомобили значение ПСК в III квартале снизилось по сравнению со II кварталом 2020 года , на подержанные — повысилось. Здесь и далее случаи роста ПСК обозначены в таблицах жирным шрифтом.

Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства

Автотранспортное средство Средняя ПСК за II квартал 2020 года, % Средняя ПСК за II I квартал 2020 года, % С пробегом до 1 тыс. км 12,655 12,379 С пробегом свыше 1 тыс. км 16,653 16,717

В отчетном квартале средняя ПСК для потребкредитов с лимитом кредитования в основном выросла.

Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)

Размер лимита, руб. Средняя ПСК за II квартал 2020 года, % Средняя ПСК за II I квартал 2020 года, % До 30 тыс. 20,735 22,488 От 30 тыс. до 300 тыс. 20,9 21,817 Свыше 300 тыс. 19,816 19,495

В POS-сегменте (целевые потребительские кредиты без обеспечения в торговых точках) ПСК в основном снизилась: из всей линейки немного подорожали лишь самые небольшие кредиты сроком свыше года.

Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения

Размер кредита, руб. Средняя ПСК за II квартал 2020 года, % Средняя ПСК за II I квартал 2020 года, % Кредиты сроком до года До 30 тыс. 16,044 15,523 От 30 тыс. до 100 тыс. 16,531 16,228 Свыше 100 тыс. 14,85 12,675 Кредиты сроком свыше года До 30 тыс. 12,449 12,647 От 30 тыс. до 100 тыс. 12,674 12,557 Свыше 100 тыс. 13,392 12,362

В категории нецелевых потребительских кредитов , целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование отмечено уменьшение средней ПСК по всей линейке.

Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности

Размер кредита, руб. Средняя ПСК за II квартал 2020 года, % Средняя ПСК за II I квартал 2020 года, % Кредиты сроком до года До 30 тыс. 23,767 23,337 От 30 тыс. до 100 тыс. 17,243 16,804 От 100 тыс. до 300 тыс. 15,493 14,836 Свыше 300 тыс. 13,06 10,4 Кредиты сроком свыше года До 30 тыс. 19,174 18,632 От 30 тыс. до 100 тыс. 18,328 17,744 От 100 тыс. до 300 тыс. 16,91 16,437 Свыше 300 тыс. 14,023 13,228

По выделяемым Центробанком в отдельную категорию потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, средняя ПСК снизилась с 12,285% во II квартале текущего года до 11,543% в III квартале.

Напомним, на III квартал этого года пришлось одно снижение ключевой ставки ЦБ (на 0,25 процентного пункта — до 4,25% с 27 июля 2020-го ). С начала года Банк России уже четыре раза уменьшал ключевую ставку (кроме июльского изменения было еще снижение на 0,25 п. п. в феврале, на 0,5 п. п. в апреле и сразу на 1 п. п. в июне) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по кредитным и депозитным продуктам.

С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, в I квартале 2021 года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 16,505% и 22,289% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 25,993—29,984% в зависимости от суммы, по POS-кредитам — 16,483—21,637% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 13,867—31,116% также в зависимости от срока и суммы, по потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, — 15,391%.

С 24 июня 2018 года действует положение закона «О потребительском кредите (займе)», ограничивающее долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.



Центробанк определяет среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа) не только для кредитных, но и для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных КПК и ломбардов.