Долговая нагрузка россиян снизилась во время пандемии коронавируса, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова во время конференции АРБ.



Во время стресса банки всегда ужесточают свои требования к заемщикам, отметила представитель регулятора. «Сейчас наши цифры по стандартам кредитования показывают, несмотря на то, что во втором квартале достаточно тяжелое было время с точки зрения пандемии, сокращения доходов граждан, тем не менее показатели ПДН, долговой нагрузки даже улучшились за счет того, что банки стали более разборчивыми, консервативными», — подчеркнула Данилова.

Она напомнила, что несколько лет назад Банк России опасался высокой доли кредитов с высоким LTV (низким первоначальным взносом). Тогда примерно половина выдач была с первоначальным взносом меньше 20%. Для сравнения, во втором квартале 2020 года доля таких выдач снизилась до 28%.

По данным Банка России, доля заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) снизилась в ипотеке — с 26% до 22%, в необеспеченном кредитовании — с 29,5% до 26%. По словам Даниловой, это связано отчасти с более высокими требованиями банков, отчасти с улучшением методик расчета доходов населения. Она добавила, что Банк России ожидает открытия доступа к данным ФНС о заемщиках для банков.