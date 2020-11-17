Во время стресса банки всегда ужесточают свои требования к заемщикам, отметила представитель регулятора.
Долговая нагрузка россиян снизилась во время пандемии коронавируса, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова во время конференции АРБ.
Во время стресса банки всегда ужесточают свои требования к заемщикам, отметила представитель регулятора. «Сейчас наши цифры по стандартам кредитования показывают, несмотря на то, что во втором квартале достаточно тяжелое было время с точки зрения пандемии, сокращения доходов граждан, тем не менее показатели ПДН, долговой нагрузки даже улучшились за счет того, что банки стали более разборчивыми, консервативными», — подчеркнула Данилова.
Она напомнила, что несколько лет назад Банк России опасался высокой доли кредитов с высоким LTV (низким первоначальным взносом). Тогда примерно половина выдач была с первоначальным взносом меньше 20%. Для сравнения, во втором квартале 2020 года доля таких выдач снизилась до 28%.
По данным Банка России, доля заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) снизилась в ипотеке — с 26% до 22%, в необеспеченном кредитовании — с 29,5% до 26%. По словам Даниловой, это связано отчасти с более высокими требованиями банков, отчасти с улучшением методик расчета доходов населения. Она добавила, что Банк России ожидает открытия доступа к данным ФНС о заемщиках для банков.
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