Банк России обсуждает с другими ведомствами дополнительные инструменты для снижения рисков чрезмерного роста потребительского кредитования, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе встречи руководителей российских банков с руководством регулятора.

«Мы еще в прошлом году начали дискуссию о расширении инструментария. Этот вопрос мы не снимаем с повестки и сейчас, вместе с другими ведомствами, с Минфином, с Минэком мы обсуждаем возможные инструменты, дополнительные к уже существующим, по количественным ограничениям, которые позволили бы купировать возникающие риски чрезмерного роста кредитования без создания дополнительной нагрузки на капитал банков», — сказала она.