Бизнес решил ужесточить уже действующие ограничения и добровольно ввел новые, чтобы избежать повторного локдауна, пишут «Известия» . Среди них — горячая линия для граждан для жалоб на нарушения со стороны персонала компаний, запрет на рукопожатия в офисе и отказ от использования многоразовой посуды. Об этом говорится в презентации Минэкономразвития.

Сейчас на меры по защите от вируса продуктовые компании совокупно тратят 2,1 млрд рублей в месяц, непродуктовые — более 3 млрд рублей, оценили в Ассоциации компаний розничной торговли. Минэкономразвития исполнило поручение первого вице-премьера Андрея Белоусова о создании платформы, где предприятия могли бы обмениваться опытом по борьбе с коронавирусом. В документе представлен вариант дополнительного контроля компаний, которые входят в «Деловую Россию». Например, бизнес обязуется регулярно тестировать не менее 10% сотрудников на коронавирус.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) готова сократить прием наличных — стимулировать покупателей использовать безналичную оплату, к примеру, скидками. Она организовала горячую линию, на которую покупатели могут сообщать о продавцах и курьерах, работающих без масок и перчаток. Ассоциация предложила отрасли электронной коммерции закрепить у себя специальные стандарты работы в условиях пандемии, а контроль за их исполнением возложить на граждан, которые могут обращаться на горячую линию АКИТ.

Ассоциация владельцев кинотеатров увеличила интервалы между сеансами, чтобы иметь возможность дополнительно проветрить залы и провести их санитарную обработку. Федерация рестораторов и отельеров рекомендовала персоналу всех заведений, которые входят в организацию, мыть руки каждые 30 минут, а также дезинфицировать столы после каждого гостя. Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники ограничила переговоры сотрудников компаний, их командировки, работники в офисах отказались от рукопожатий, использования общей посуды. Ассоциация операторов фитнес-индустрии предложила своим клиентам предварительно записываться перед посещением клуба и сформировала горячую линию для жалоб. Фитнес-центры решили отказаться от одноразовых стаканчиков в кулерах в клубах.