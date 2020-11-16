Следственный комитет (СК) предъявил обвинение в мошенничестве на сумму более 1,3 млрд рублей бенефициару и президенту Ринвестбанка и двум их сообщникам, говорится на сайте ведомства. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2015 году фактический бенефициар банка Владимир Романов создал организованную группу, в которую вовлек президента банка Светлану Позднову, сотрудника кредитного управления Антона Ганеева, а также Тамару Чернышову и иных неустановленных соучастников. Путем обмана должностных лиц Ринвестбанк, участники группы обеспечили выдачу 15-ти юридическим лицам, не осуществлявшим реальной хозяйственной деятельности, заведомо невозвратных кредитов на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Деньги были похищены.

Участников организованной группы предъявлены обвинения в мошенничестве. Романов и Позднова задержаны и по ходатайству следствия судом заключены под стражу. Ганеев объявлен в международный розыск, и в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сбор доказательств причастности указанных лиц к хищению имущества банка продолжается. Проводятся следственные действия для доказательства совершения Романовым иных преступлений в отношении имущества банка, ряда юридических и физических лиц.