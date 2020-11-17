Арбитражный суд Москвы принял к производству заявления банка «Открытие» о признании банкротами бывшего старшего вице-президента кредитной организации Антона Сбытова и экс-директора по информационной безопасности Константина Чигирева, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Заявление о банкротстве Сбытова суд рассмотрит 15 декабря, Чигирева — 19 января 2021 года.

Банк летом 2018 года подал в суд ряд исков к бывшим менеджерам о признании сделок по выплате премий недействительными и взыскании денежных средств.

В частности, столичный арбитраж 23 апреля 2019 года по иску банка взыскал со Сбытова 60 млн рублей, вышестоящие инстанции оставили это решение без изменения.

Тогда суды признали недействительной сделку по выплате банком в пользу Сбытова 60 млн рублей. Арбитраж применил последствия недействительности сделки в виде взыскания этой суммы с ответчика.

Как следует из материалов дела, банк 1 августа 2017 года выплатил ответчику премию за особые достижения в первом полугодии 2017 года. Премирование сотрудников банка тогда регламентировалось положением об оплате труда и премировании работников.

Истец сообщил, что итоговый финансовый результат банка за 2017 год составил минус 397,9 млн рублей. Во втором полугодии 2017 года в банк была введена временная администрация Банка России для реализации мер по предупреждению банкротства.

В суде представитель истца пояснил, что банк не располагает сведениями об особых достижениях ответчика в первом полугодии 2017 года. По мнению заявителя, сам по себе определенный результат хозяйственной деятельности банка, равно как и выполнение ответчиком своих обязанностей, предусмотренных трудовым договором, не является основанием для выплаты ему дополнительного вознаграждения в виде премии, тем более — за особые достижения.



Кроме того, суд 15 августа 2019 года удовлетворил аналогичный иск «Открытия» к Чигиреву на 40 млн рублей.

