Примерно каждая четвертая российская семья может позволить себе купить новую недорогую машину за 550 тыс. рублей, а среднюю по стоимости машину могут приобрести лишь 12% семей. Такие данные приводятся в исследовании агентства «РИА Рейтинг» , которое ранжировало регионы по доступности покупки нового автомобиля .

Согласно полученным данным, доступность автомобиля для российских семей пока в среднем остается не очень высокой, но в последние три — пять лет демонстрирует тенденцию к росту как за счет повышения номинальных зарплат, так и за счет снижения ставок по автокредитам . В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке финансирования три года. Методика более подробно описана в материале «РИА Рейтинга».

В среднем в 2020 году в России доля семей, для которых доступно приобретение в кредит нового автомобиля за 550 тыс. рублей и владение им, составила 28,3%, что несколько меньше, чем в рейтинге 2019 года. При этом доля семей, для которых доступен средний по стоимости автомобиль (за 1,4 млн рублей), составила 12%. Небольшое снижение доступности определяется относительно быстрым ростом стоимости автомобилей. Доля семей, которым доступен автомобиль премиум-класса, несколько выросла и составила 2%, что связано с опережающим ростом зарплат высокооплачиваемых работников в экономически развитых регионах.

Как показывает рейтинг, лишь в семи регионах более половины среднестатистических семей могут без значительных проблем купить в кредит и содержать новый автомобиль. Еще в двух регионах доля семей близка к 50%, а неплохой уровень доступности машин (от 30% до 43%) наблюдается еще в 13 регионах.



Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с исторически высокими зарплатами. Помимо него еще в восьми регионах более 45% семей могут приобрести в кредит и обслуживать новый автомобиль за 550 тыс. рублей. Этот список регионов-лидеров выглядит следующим образом: Ямало-Ненецкий АО — 66,7%, Чукотский АО — 61,8%, Магаданская область — 54,8%, Москва — 53,9%, Ханты-Мансийский АО — 53,8%, Сахалинская область — 53,5%, Ненецкий АО — 51,4%, Санкт-Петербург — 48,8%, Камчатский край — 46,6%.

Лидирующими регионами по доле семей, способных купить в кредит машину премиум-класса (стоимостью 5,5 млн рублей), являются ЯНАО (11,2% семей) и Чукотка (9,7% семей). Московские семьи располагаются на третьем месте по доступности для них премиальных автомобилей с результатом 9%. «При этом в Москве очень дорогих машин явно больше, чем 9%. Это может объясняться тем, что в исследовании рассматривались только трудовые доходы, а в Москве многие имеют большие доходы от финансовых операций (вклады, биржевая торговля), от собственности (аренда, рента) и от собственного бизнеса. Кроме того, «богачи» из других регионов России часто значительное количество времени живут в Москве и пользуются в столице дорогими машинами. При этом, согласно исследованию, в 33 регионах России хотя бы 1% семей могут себе позволить содержать и приобрести премиальный автомобиль», — пишет «РИА Рейтинг».

Между тем для большого количества семей в значительной части регионов России приобретение даже недорогого нового автомобиля (стоимостью 550 тыс. рублей) без значительных сбережений является труднореализуемой задачей. В 18 регионах менее 15% семей могут приобрести в кредит и без особых сложностей обслуживать новый недорогой автомобиль. Правда, четыре года назад таких регионов было более 40, то есть доступность в небогатых регионах увеличивается. По всей видимости, жители небогатых регионов в большей степени предъявляют спрос на подержанные машины, а также заметно ограничивают расходы на собственный транспорт, например отказываются от необязательных страховок, осуществляют самостоятельное обслуживание автомобиля, а также ограничивают дальность и частоту поездок, чтобы меньше платить за бензин, рассуждают авторы рейтинга.

На нижней строчке рейтинга по доступности автомобилей находится Ингушетия, где лишь 4,8% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 550 тыс. рублей, Чеченская Республика (6%), Дагестан (8,2%), Кабардино-Балкария (9,3%) и Карачаево-Черкесия (10%).



«Невысокая доступность автомобилей в регионах, занимающих нижние позиции в рейтинге, которые в основном представлены национальными республиками, во многом объясняется двумя факторами. С одной стороны, в таких регионах традиционно большой средний состав семей, что предопределяет низкий скорректированный семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи. С другой стороны, в экономически слабых регионах наблюдаются невысокие зарплаты и зачастую высокая безработица, поэтому среднесемейные доходы от трудовой деятельности здесь невысоки», — комментируют эксперты.

