Коэффициент рождаемости в РФ на 1 тыс. человек в 2020 году может составить 9,8, а в 2021 — 9,5, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе совещания по единому плану достижения национальных целей развития в понедельник.

«Те расчеты, которые делались в разных местах, в том числе и общественными организациями, аналитическими структурами, показывают, что максимум мы здесь можем выйти где-то на чуть меньше общего коэффициента рождаемости 10 к 2030 году. Напомню, что в этом году будет, скорее всего, где-то в районе 9,8, а в следующем году продолжится падение до 9,5», — отметил он.

При этом по словам Белоусова, уровень младенческой смертности в РФ находится практически на европейском уровне. «Вот что касается снижения смертности, вот здесь у нас достаточно большие резервы, хотя тоже часть этих резервов уже сняли, уменьшив показатели младенческой смертности до лучших мировых значений, практически до общеевропейского уровня. Но, к сожалению, у нас достаточно высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологии, и здесь, конечно, есть над чем работать», — сказал первый вице-премьер.