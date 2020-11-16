Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев избран председателем исполнительного совета и президентом Международной ассоциации страховщиков депозитов (IADI) сроком на два года начиная с 8 декабря 2020-го. О соответствующем решении общего годового собрания IADI официально объявили в АСВ в понедельник, после того как ранее об этом сообщили СМИ со ссылкой на свои источники.

В указанной должности Исаев будет осуществлять общее руководство деятельностью ассоциации, председательствовать на общих собраниях ее членов и заседаниях исполнительного совета, представлять ассоциацию на международных конференциях, переговорах, встречах с руководителями международных организаций, центральных банков и правительств стран — членов IADI. При этом Юрий Исаев продолжит возглавлять АСВ.

«Избрание генерального директора агентства на высшую руководящую должность в IADI является признанием высокого международного авторитета российской системы страхования вкладов и способности агентства обеспечить дальнейшее поступательное развитие IADI, повышение ее роли как участника глобальной системы поддержания финансовой стабильности», — подчеркивается в релизе АСВ.

Комментируя свое назначение, Исаев в том числе напомнил, что в 2015 году российское АСВ было признано лучшим страховщиком депозитов в мире.



Международная ассоциация страховщиков депозитов учреждена в 2002 году и призвана содействовать повышению эффективности систем страхования депозитов и развитию международного сотрудничества в данной области. Участниками IADI являются 110 организаций, в том числе 86 членов (организации, управляющие системами страхования депозитов), восемь ассоциированных членов (центральные банки и органы банковского надзора) и 16 партнеров (международные организации, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Межамериканский банк развития, Евразийскую экономическую комиссию и др.).

IADI ведет исследовательскую деятельность, реализует обучающие программы и проводит мероприятия по обмену опытом, обеспечивает оказание технической помощи странам, создающим или совершенствующим свои системы защиты вкладчиков и механизмы урегулирования несостоятельности финансовых организаций. Международный стандарт IADI «Основополагающие принципы для эффективных систем страхования депозитов» включен Советом по финансовой стабильности в перечень глобальных стандартов для устойчивых финансовых систем и используется Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими международными организациями при проведении оценки финансовых систем государств.

До Юрия Исаева IADI возглавляли руководители корпораций — страховщиков депозитов из Японии (2017—2020 годы), США (2007—2012, 2015—2017 годы), Польши (2012—2015 годы) и Канады (2002—2007 годы).

