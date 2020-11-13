Гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев возглавит Международную ассоциацию страховщиков депозитов (IADI), сохранив при этом свою должность в агентстве, пишет «Коммерсант» . Об этом рассказали несколько источников из числа членов IADI и подтвердили в АСВ.

IADI обеспечивает оказание технической помощи странам, создающим или совершенствующим механизмы урегулирования несостоятельности финансовых организаций. АСВ рассчитывает, что председательство в IADI будет способствовать выработке и реализации международных подходов к обеспечению защиты вкладчиков, управлению процедурами ликвидации банков, эффективному расследованию обстоятельств банкротств банков, а также консолидации практики в трансграничных процессах по поиску и возврату активов, привлечению к ответственности лиц, ответственных за доведение банков до банкротства.

По мнению управляющего партнера юридической компании «Позиция права» Егора Редина, назначение Юрия Исаева может дать существенный толчок для развития взаимоотношений институтов страхования России и других стран. В связи с назначением Исаева на руководящую должность в IADI появляется надежда на то, что ситуация претерпит качественные изменения, соглашается адвокат, кандидат юридических наук, доцент, эксперт юридической группы «Гречкин и партнеры» Дмитрий Повный.

Проблема АСВ в части розыска и обращения взыскания на иностранные активы экс-банкиров кроется чаще всего в области банковской тайны, поскольку иностранные банки с большим трудом и чаще всего только на основании судебных документов предоставляют сведения о финансовых операциях участников и раскрывают бенефициаров счетов, считает директор департамента корпоративного права юридический компании РКТ Елена Кравцова. Она не видит тех рычагов, которые позволили бы АСВ быстро изменить ситуацию.