Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск доллар дешевел на 38 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 34 копейки. На 10:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,06 рубля (минус 33 копейки). Курс евро на 10:12 мск равнялся 91,32 рубля (минус 26 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром на торгах в Азии доллар подешевел к основным валютам. По его словам, если рост нефтяных котировок продолжится на европейской сессии, то рубль перейдет в наступление. Ближайшим целевым уровнем выступит 75,6 рубля за доллар, промежуточным – 76,3 рубля за доллар, прогнозировал эксперт.

«Слабеющий доллар и растущая нефть позволят рублю укрепиться, и в паре с долларом уйти под отметку 77. Поддержкой по паре по-прежнему выступает район 76-76,2, поводов для его пробоя мы не видим», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.