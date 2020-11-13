В октябре средний чек покупок продуктов питания и товаров первой необходимости в онлайне сократился до 2,1 тыс. рублей, что на 45% меньше, чем в апреле, когда был первый пик заболеваемости коронавирусом и граждане были вынуждены перейти на самоизоляцию, пишут «Известия» . Такие данные предоставили CloudPayments. Можно предположить, что во вторую волну пандемии граждане привыкли к постоянному присутствию опасности заражения, поэтому люди стали чаще посещать обычные магазины, пояснил основатель и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. В октябре россияне были вынуждены активнее экономить даже на самом необходимом, что связано как с падением доходов населения, так и с опасениями, что ситуация в экономике в условиях кризиса ухудшится.

Количество заказов готовой еду на дом в октябре сократилось на 23%, хотя средний чек практически не изменился и составил 1,1 тыс. рублей. Объем онлайн-покупок одежды и обуви тоже снизился: в апреле люди совершили на 67% больше трансакций в этой категории, чем в октябре. Средняя стоимость приобретений осенью выросла на 1%, до 6,3 тыс. рублей. Снизилось и количество покупок электроники и гаджетов в Интернете: на 171% по сравнению с апрелем. Средний чек в этой категории вырос на 58%, до почти 10 тыс. рублей. Покупки бытовой техники в онлайн-магазинах в октябре стали делать чаще на 85% по сравнению с апрелем, средний чек сократился на 30%, до почти 25 тыс. рублей.

По словам экспертов «Яндекс.Маркета», в октябре по сравнению с апрелем сократилось количество заказов, содержащих товары из категории «продукты питания», в ней также снизился средний чек. Заказы продукции для красоты стали встречаться на 16% реже, однако средний чек в этой категории увеличился на 10%. Растет спрос и средний чек на товары для животных — количество заказов выросло на 13%, а средний чек — на 15%, отметили в «Яндексе».

В сервисе экспресс-доставки из «Пятерочки» в октябре по сравнению с апрелем средний чек снизился на 20%, в «Перекрестке Впрок» — на 16%, количество заказов выросло на 50% и на 45% соответственно. В ноябре по сравнению с апрелем средний чек у покупателей уменьшился на 30%, до 3,5 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе сервиса доставки продуктов iGooods. В «Ашане» до сих пор видят большой спрос на услугу по доставке товаров на дом — количество онлайн-заказов за последние месяцы выросло в 10 раз, сказали в пресс-службе компании.