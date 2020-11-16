Граждане России смогут напрямую отправлять свои обращения в ведомства через портал «Госуслуги», сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Об этом говорится в сообщении Кабмина.

По его словам, для этого будут расширены возможности портала. «При проведении административной реформы важно наладить надежный и эффективный механизм обратной связи между людьми и государством, чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы. А главное — оперативно получить ответ на свое обращение, добиться результата. Для этого расширяем возможности Единого портала государственных и муниципальных услуг. Начнем с тех министерств и ведомств, чьи услуги сегодня особенно востребованы. Каждый гражданин из личного кабинета на портале сможет направить обращение в Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Фонд обязательного медицинского страхования», — сказал Мишустин.

Важно, чтобы вся система государственного управления работала четко и слаженно, соответствовала ожиданиям и запросам людей и была сосредоточена на повышении качества жизни каждого человека, пояснил глава Кабмина.