Росбанк предложил клиентам дополнительный вариант размещения накоплений — сберегательный счет «#ЛегкоКопить» со ставками до 4,2% годовых в рублях. Об этом в понедельник сообщили в банке.

Начисление процентов по сберегательному счету «#ЛегкоКопить» осуществляется на минимальный остаток. Согласно информации на сайте банка, ставки начинаются от 3% и зависят от пакета услуг. Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов.



Открытие счета и управление им доступно в системе «Росбанк Онлайн»: можно вносить и снимать любую сумму неограниченное количество раз, переводить средства на текущий счет и использовать банковскую карту для покупок без комиссий, а также переводить деньги на счета других банков. В приложении также можно настроить автопополнение: для этого нужно подключить услугу в меню сберегательного счета, и определенная клиентом сумма будет автоматически перечисляться с текущего счета на сберегательный счет.