Ретейлеры просят российские власти ввести переходный период для начала продажи электроники с предустановленным российским софтом, чтобы избежать дефицита из-за особенностей ее производства и получения лицензионных прав на программное обеспечение. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний интернет-торговли на имя руководителя администрации президента РФ Антона Вайно. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

«Обращаюсь к вам, уважаемый Антон Эдуардович, с просьбой о проведении срочной рабочей встречи с представителями АКИТ и ассоциации производителей РАТЭК с целью обсуждения разумных сроков переходного периода для предлагаемого регулирования», — просит в письме глава АКИТ Артем Соколов. В ассоциации уточнили, что просят ввести срок не менее шести — восьми месяцев с момента принятия правительством порядка предустановки программного обеспечения.

Обязанность продавцов продавать технически сложные товары с предустановленным российским программным обеспечением может возникнуть с 1 марта 2021 года, согласно законопроекту, который находится на рассмотрении в Госдуме. «Установленный законопроектом срок вступления в силу требований обязательной предустановки российского программного обеспечения на технически сложные товары приведет к серьезному дефициту бытовой техники и электроники на российском рынке. Срок оборачиваемости электроники в ретейле составляет в среднем 30—60 дней. Таким образом, старые остатки «вымоются», а новые товары еще не будут произведены», — указывает в письме глава АКИТ.

Налаживание процесса производства новых устройств с предустановленным российским ПО потребует «минимум шести — восьми месяцев с момента утверждения порядка предустановки», подчеркивает ассоциация со ссылкой на результаты проведенных консультаций. Производители указывают в числе причин сложный технологический цикл производства товаров, необходимость оформления лицензионных прав на ПО и затраты времени на тестирование и разработку.

Как отмечает ассоциация, в период пандемии отсутствие ассортимента приведет в том числе к полному разорению розничных компаний, специализирующихся на данных категориях товаров. Кроме того, отсутствие товаров данного ассортимента в продаже приведет также и к выпадающим доходам бюджета (объем НДС, уплаченного в бюджет РФ по данным категориям товаров, по итогам 2019 года составил более 41 млрд рублей), считают в АКИТ.

