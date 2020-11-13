При наблюдательном совете «ВЭБ.РФ» утверждены составы комитетов по городской экономике и строительству, который возглавил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, и инвестиционный комитет под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

Комитеты будут рассматривать вопросы участия «ВЭБ.РФ» в финансировании приоритетных инвестиционных проектов.

«Целью деятельности инвестиционного комитета является представление наблюдательному совету и правлению ВЭБ.РФ заключений и рекомендаций по вопросам осуществления «ВЭБ.РФ» инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, а также деятельности по поддержке экспорта и участия «ВЭБ.РФ» в реализации проектов, имеющих общегосударственное значение для российской экономики», — говориться в релизе.

Среди задач комитета — рассмотрение и одобрение сделок по указанным направлениям, подготовка рекомендаций правлению «ВЭБ.РФ» по этим сделкам, а также рассмотрение вопросов координации «ВЭБ.РФ» деятельности организаций развития.



Основной целью деятельности комитета по городской экономике и строительству является представление наблюдательному совету «ВЭБ.РФ» заключений и рекомендаций по всем вопросам реализации проектов, связанных с развитием городской экономики, в которых планируется участие «ВЭБ.РФ», а также подконтрольных и координируемых организаций. Основными задачами комитета являются рассмотрение вопросов, связанных со стратегией работы по направлению развития городской экономики с целью достижения национальных целей развития. Комитет также будет рассматривать вопросы реализации комплексных программ развития городов и отдельных территорий, в том числе трансформации городских пространств и объектов, готовить рекомендаций по участию ВЭБ.РФ в формировании и реализации национальных проектов, государственных и муниципальных программ в сфере инфраструктурного и жилищного строительства.

«В активном взаимодействии с руководителями и членами новых комитетов при наблюдательном совете мы активизируем работу по инвестиционному участию в развитии экономики и наших городов», — сказал председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

