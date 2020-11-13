Московская прокуратура проведет проверку сведений о «возможных неправомерных действиях» банка «Русский стандарт» Рустама Тарико, приведенных в одной из публикаций «Российской газеты», пишет РБК . Это следует из письма первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана в адрес депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзя, написавшей соответствующее обращение в надзорный орган. Поводом для обращения стала просьба заинтересованных граждан — розничных инвесторов в дефолтные облигации одной из структур Тарико, по которым заложено 49% акций банка, пояснила изданию Ганзя.

По ее словам, инвесторы прислали ей сентябрьскую статью из «Российской газеты», где, в частности, говорилось, что «независимая экспертиза, проведенная несколько месяцев назад по заказу кредиторов экспертно-правовым центром «Финансовые расследования и судебные экспертизы», показала, что с 2015 года из банка могло быть выведено в общей сложности около 23 млрд рублей. По поводу этой публикации она обратилась в прокуратуру.

«Русский стандарт» в установленном законом порядке взаимодействует с контролирующими органами, своевременно и в рабочем порядке отвечая на все их запросы, сообщили в одной из компаний владельца банка Тарико Russian Standard Ltd. Представитель компании связал публикацию в «Российской газете» с заседанием по иску Pala Assets и Aleia Trading, состоявшимся 28 октября и завершившимся в пользу владельца банка. Суть претензий истцов была в том числе кратко изложена в материале «Российской газеты», и суд уже дал им правовую оценку, сообщил он изданию.

Экспертиза, с копией которой ознакомился РБК, подготовлена центром «Финансовые расследования и судебные экспертизы» в июле 2020 года на основании договора оказания консультационных услуг. В ее заключении делается вывод о том, что из банка могло быть выведено 23 млрд рублей «в результате операций с долями связанных компаний, вложений в неликвидные активы и выдачи связанным лицам невозвратных кредитов». Директор «Финансовых расследований и судебных экспертиз» Сергей Ефимов сказал, что заключение готовилось исключительно для арбитражного процесса, а его заказчиком «выступила группа корпоративных держателей облигаций», и отказался от дальнейших комментариев.

Среди прочих в экспертизе была рассмотрена и сделка от 2017 года по отчуждению банком 6% акций в алкогольном холдинге Тарико Roust Corporation в пользу одной из аффилированных компаний «в обмен на частичную оплату и отложенное возмещение». Эксперты центра указали, что банк в результате передачи 6% утратил блок-пакет в Roust Corporation, получив «невозвратные» права требования к итальянскому производителю вермута Gancia. Ущерб от этой сделки они оценили в 4,7 млрд рублей. Pala в своем иске считала, что эта сделка была не такой убыточной: фонд оценивал ущерб в 3,3 млрд рублей.

По словам юристов, такие статьи и обращения говорят о том, что держатели облигаций не могут договориться между собой и некоторые из них пытаются решить свои проблемы, в том числе через правоохранительные органы. Для банка переговоры с кем-то из держателей облигаций могут быть недобросовестным поведением, а нормальным является урегулирование всей ситуации в целом. И единым выразителем воли кредиторов явно является Citibank, который и обратился с иском, пояснили юристы.