Тема использования речевых технологий в бизнесе сейчас невероятно актуальна. Каждый день можно услышать о новых кейсах и запущенных проектах. Но как бизнесу наиболее эффективно использовать нейротехнологии? Об этом шла речь в выступлении эксперта по голосовым технологиям BSS Юрия Ледакова на ежегодном форуме-выставке экосистем и маркетплейсов FinWin-2020.

Что важно для бизнеса? Возможность посчитать эффект от внедрения и использования новых решений. Какой доход сможет компания получить дополнительно? Сколько сэкономить на издержках?

В части речевых технологий компания BSS обладает экспертизой, актуальными решениями и реализованными проектами. Сформировано ясное понимание как речевые технологии должны встраиваться в бизнес-процессы компаний разных отраслей. Какую выгоду они могут принести бизнесу. В чем сильные стороны, и где есть место для развития.

Опыт BSS подтверждает, что при автоматизации 50% обращений, нагрузка на операторов снижается на 20%-40%. Внедрение речевой аналитики более чем на 50% снижает нагрузку на супервайзеров. Можно с уверенностью говорить о повышении удовлетворенности клиентов, т.к. типовые вопросы решаются оперативно и без сбоев, а серьезным проблемам операторы могут уделать больше внимания. При внедрении роботов сокращается не только нагрузка на сотрудников, но и существенно снижаются расходы.

Важно, что технологический стек BSS, объединенный в диалоговой платформе Digital2Speech , включает все необходимые элементы, интегрированные друг с другом, для создания законченных решений. Они обеспечивают прямое распознавание речи минуя текст, понимание смысла, контекста и эмоциональной окраски, транскрибацию, речевую аналитику, голосовую биометрию, создание автоматизированных диалогов на скриптах или через машинное обучение, в том числе создание заказного «брендированного» голоса, обеспечивающего естественность речи с синтезированными фрагментами.

Для бизнеса существенным является интеграция диалоговой платформы BSS с АБС, CRM и роботизированными бизнес-процессами (RPA). Это позволяет быстро построить голосового ассистента, готового

к осуществлению необходимых действий.

Среди актуальных для контактных центров кейсов BSS с применением речевых технологий - новые каналы ДБО для физических лиц и МСБ, позволяющие автоматизировать более 40% типовых запросов. А еще платежи в голосовом канале, подтверждение платежей, умный IVR, резервирование счета и открытие счета, адаптация нейробота в процессе разговора.

Подробнее о всех кейсах смотрите в выступлении эксперта компании BSS.

Компания BSS с 1994 года разрабатывает и внедряет системы ДБО и финансовые сервисы, развивает голосовые технологии, решения по информационной безопасности и аутстаффингу ИТ специалистов. Все программные продукты BSS разработаны на территории РФ, включены в Реестр российского ПО и зарегистрированы в Роспатенте. Достижения компании признаны профессиональным сообществом. Решения компании широко применяются в банковской отрасли, госсекторе, электронной коммерции и других сферах.