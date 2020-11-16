Доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов данного типа в сентябре 2020 года составила 8,3%, вернувшись к уровню прошлого года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самые низкие значения доли такой просроченной задолженности были зафиксированы в Белгородской области (5,5%), Удмуртской Республике (5,7%), Калужской области (5,9%), Республике Татарстан (5,9%) и Ханты-Мансийском АО (5,9%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель составил 6,8% и 6,3% соответственно.

Наиболее существенное сокращение доли по сравнению с сентябрем 2019 года было отмечено в Новосибирской (-1,8 п. п.), Оренбургской (-1,4 п. п.) и Воронежской (-1,4 п. п.) областях. В некоторых регионах доля кредитов с просрочкой по автокредитам за прошедший год выросла, в том числе в Красноярском крае (+1 п. п.), Санкт-Петербурге (+0,8 п. п.) и Нижегородской области (+0,7 п. п.). В Москве данный показатель за год не изменился.