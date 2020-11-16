Размещение первого рублевого займа банка БРИКС в России запланировано на 2021 год, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе онлайн-брифинга, организованного на площадке МИА «Россия сегодня». По его словам, это позволит в большей мере удовлетворять запросы российских заемщиков. Кредитование в рублях крупных инфраструктурных проектов может стать одним из перспективных направлений операционной деятельности банка, добавил дипломат.

По словам Рябкова, также ведется работа над сопряжением платежных систем стран-участниц. «Я не сказал бы, что мы создаем единую общую платежную систему. Это, наверное, находится несколько в отрыве от того, чем в практическом плане на сегодня занимаются наши коллеги в Центробанках и Минфинах, но сюжет по сопряжению национальных платежных систем о создании таких протоколов и таких форматов работы, когда бы платежные системы всех стран, входящих в объединение, были полностью совместимы, он очень актуален», — заявил замминистра иностранных дел.

«Мы движемся в этом направлении постепенно выверенными шагами. В ближайшие годы, я уверен, будут практические результаты. И здесь важно продемонстрировать, что мы принимаем в расчет интересы экономических операторов в полной мере», — заключил Рябков.