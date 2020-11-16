Число получателей пособия по безработице в текущем году увеличилось в пять раз по сравнению с 2019 годом. Об этом в понедельник заявил директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов, передает ТАСС.

«Этот год у нас не самый простой с этой точки зрения [занятости], тем не менее поддержку потерявшим работу удалось обеспечить. Сейчас у нас в пять раз выросло количество получателей пособий по сравнению с прошлым годом. Сейчас потихоньку это количество уменьшается. Но, так сказать, вне зависимости от того, где находится у нас безработный, удалось обеспечивать поддержку и получение необходимых средств», — сказал он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявлял, что в ряде регионов в центры занятости пришло больше граждан, чем было официально уволено. По его словам, в центры занятости обратились в том числе те, кто ранее не работал, и те, кто до этого не имел официального места работы. На рост числа обращений повлияло увеличение максимального размера пособия по безработице до 12 130 рублей.



По последним данным Росстата, в сентябре общее число безработных граждан составило 4,8 млн человек. Количество официально зарегистрированных безработных, по данным Минтруда, в настоящее время составляет 3,36 млн человек.