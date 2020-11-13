Операторов связи предлагается обязать устанавливать технические средства для противодействия мошенничеству (фроду) с использованием телефонных номеров и установления источника трафика, пишет «Коммерсант» . Это следует из законопроекта Минцифры, который будет обсуждаться на этой неделе. Абонент сможет обратиться с жалобой на конкретный номер к оператору, который передаст заявление в специальную систему проверки. В случае подтверждения факта спама или фрода оператор будет обязан заблокировать номер.

Так, под фродом на сетях связи предлагается понимать трафик, при котором вызов абонента происходит с использованием подменных номеров, специальных технических средств и софта или несанкционированного доступа к операторскому оборудованию, что приводит к нарушению прав третьих лиц и безопасности сети. Телефонным спамом предлагается считать вызовы или сообщения с целью распространения рекламы без согласия абонента.

«Ростелеком» поддерживает предлагаемые меры и считает их эффективными с учетом уточнения в подзаконных актах, сообщили в компании. Расходы не будут значительными, поскольку крупные операторы связи уже используют такие системы, добавили в «Ростелекоме». Законопроект требует «детальной проработки», отметили в МТС. У оператора есть антифрод-система. Во время звонка она делает онлайн-запрос в центр проверки трафика, чтобы узнать, совершается ли он от банка-партнера. Если банк отвечает отрицательно, оператор блокирует звонок и оповещает системы банка. В «Вымпелкоме» также действуют такие системы, сообщили там.

По словам экспертов, технические и программные решения меняются гораздо быстрее законов, поэтому закрепление новых понятий и введение требований к установке специальных технических средств явно избыточны. Также в законопроекте не учитывается, что заявления о спаме могут быть поданы в целях блокировки номеров конкурентов или из хулиганских побуждений, что приведет к блокировке большого количества номеров добросовестных абонентов и компаний.