Кредит Европа Банк с 16 ноября внедрил ряд изменений по кредитным картам .

В частности, возобновляется отмененное в марте этого года начисление баллов лояльности за покупки в Интернете.

Кроме того, банк вводит возможность моментального перевода бонусных баллов в рубли (онлайн) по картам Urban и Travelpass (по Card Credit Plus данная функция уже работает).

«Чтобы получить рубли в обмен на баллы, достаточно в любой удобный для вас момент зайти в мобильный банк и в меню (+) вашей карты выбрать «Конвертировать баллы в рубли». На экране обмена баллов на рубли вы увидите баланс баллов, доступных для конвертации, курс обмена баллов на рубли. Далее выбирайте сумму баллов из предложенного списка вариантов для обмена на рубли, проверяйте сумму рублей, которую получите на счет после обмена, и подтверждайте», — приводится алгоритм на сайте банка.

Максимально за календарный месяц можно обменять на рубли 10 тыс. баллов.

Как отмечается, данная опция является дополнительным способом использования накопленных баллов: клиент по-прежнему может включить режим списания баллов при покупках с курсом 1 балл — 1 рубль.

Курс обмена баллов на рубли меньше, но в кредитной организации подчеркивают, что по сравнению со многими предложениями на рынке он выгоднее, поскольку в момент конвертации клиент «получает кешбэк в рублях в онлайне».

Обмену на рубли подлежат баллы, находящиеся на бонусном счете 30 календарных дней и более.



«Если на карте имеется задолженность, то рубли, полученные в результате обмена баллов, автоматически «уйдут» в погашение имеющейся задолженности», — добавляют в банке.