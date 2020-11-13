Именно поэтому при построении ЦОДа важно обеспечить безопасное хранение, резервное копирование и восстановление данных. Но что выбрать: строить систему резервного копирования (СРК) самостоятельно из компонентов разных поставщиков или использовать преднастроенные решения? Рассмотрим в этом материале.

Построение и поддержка СРК – процесс сложный и многоэтапный. Компании необходимо выбрать решение, приобрести необходимые компоненты, провести интеграцию, администрировать систему, регулярно обновлять ПО, позаботиться о безопасности данных. Подробнее остановимся на каждом из этапов, сравнив два варианта построения СКР: самостоятельное решение компании и решение на базе готовых преднастроенных блоков на примере программно-аппаратных комплексов (ПАК) Veritas NetBackup Appliance.

Подготовка архитектуры, приобретение оборудования

Если компания приняла решение строить СРК самостоятельно из компонентов разных поставщиков, первое, с чем придется столкнуться – это оценка, создание спецификации, заказ компонентов у разных поставщиков и проверка их совместимости. Зачастую это требует существенных затрат рабочего времени специалистов компании, значительных капитальных затрат. Выбор в пользу преднастроенного решения позволяет значительно сократить и оптимизировать эти затраты. «Использование ПАК Veritas NetBackup Appliance значительно сокращает затраты на оценку решения, выбор его компонентов (медиа серверов, компонентов сети и сети хранения и систем хранения под хранение резервных копий), проверку их совместимости, - считает эксперт отдела виртуализации и резервного копирования Softline Сердар Турмыев. – Кроме этого, компании не потребуется самостоятельно формировать и отслеживать поставку компонентов, заботиться о соблюдении корпоративных стандартов для приобретения серверов и ПО – Эти проблемы берет на себя единый поставщик». Таким образом, использование заранее сконфигурированного решения позволяет значительно снизить затраты компании на этом этапе.

Установка и интеграция

Самостоятельное построение СРК предполагает физический монтаж оборудования, его настройку, отладку и оптимизацию решения силами самой компании. В противовес этому использование готового решения, представляющего собой предварительно сконфигурированное, полностью интегрированное и оптимизированное по производительности устройство, позволяет значительно сократить объем работ, в том числе полностью исключив некоторые этапы. Что, несомненно, будет способствовать и снижению затрат компании на этом этапе. Кроме этого, снижаются риски, связанные с изменчивостью и совместимостью компонентов от разных поставщиков. Использование одного устройства NetBackup Appliance позволяет произвести распаковку, установку в стойку и запуск готового решения менее чем за час и получить при этом гарантированную производительность.

Администрирование и обновление ПО

При создании системы СРК из компонентов разных поставщиков системное администрирование может стать непростой и дорогостоящей задачей для компании. Сервера, операционные системы, ПО резервного копирования и хранилища резервных копий: все это нужно поддерживать независимо, а обновления и исправления потребуют проверки их совместимости со всеми остальными компонентами системы. В противовес таким интеграционным решениям, «коробочные» продукты подобных недостатков не имеют, так как полностью поддерживаются единым поставщиком.

Поддержка и обслуживание

Несмотря на то, что большинство поставщиков решений для построения СРК обеспечивают необходимую поддержку, в сложных случаях координация различных компаний при решении сложных задач может быть весьма затратным и трудоемким процессом. «Наличие единого поставщика, к которому можно обратиться по любым вопросам – неоспоримое преимущество преднастроенного решения, такого как ПАК NetBackup Appliance, – считает Сердар Турмыев. - Используя его, компания может существенно сократить затраты на устранение неисправностей, взаимодействие с поставщиками, использовать единую централизованную систему заведения информации по инцидентам».

Защита от мошенников и вредоносного ПО

Настоящий бич нашего времени – охота на данные. Если раньше в большинстве случаев мошенники стремились похитить деньги компаний, то сейчас объектом преступников все чаще становятся данные. Киберпреступники используют различные зловреды, вирусы-шифровальщики и троянские программы для кражи данных. Именно поэтому одной из важнейших задач построения системы резервного копирования и хранения на первый план выходит обеспечение безопасности информации. Самостоятельная сборка СРК предусматривает значительные затраты времени и сил сотрудников компании на выбор адекватного решения на рынке из множества вариантов. В свою очередь устройства NetBackup Appliance имеют предустановленное и преднастроенное ПО безопасности корпоративного уровня Symantec DataCenter Security, обеспечивающее высокую степень защиты информации. Многоуровневая система защиты решения от Veritas включает в себя:

систему защиты от вторжений на базе Symantec Data Center Security, встроенного во все устройства NetBackup Appliance. Решение позволяет предотвращать атаки вирусов-вымогателей, обеспечивает защиту от шифровальщиков, способно помешать киберпреступникам уничтожать и шифровать резервные копии данных;

зашифрованное хранение резервных копий по 256-разрядному стандарту AES;

аутентификацию пользователей с ограничением доступа к ресурсам только пользователям с правами администратора.

На текущий момент доступен NetBackup Appliance с версией ПО NetBackup 8.3, позволяющей обеспечить высокую катастрофоустойчивость и отказоустойчивость ЦОД в условиях новых угроз и наиболее опасных кибератак.

Экономия более 100 000 долларов за три года

Итак, если сравнивать создание интегрированного решения для СРК от разных поставщиков и коробочное решение Veritas NetBackup Appliance, последнее помогает значительно экономить время и денежные средства на всех этапах внедрения системы, серьезно оптимизировать процессы. «Согласно исследованиям Veritas и накопившемуся опыту при внедрении СРК, заменяя семь медиа-серверов на ПАК Veritas NetBackup Appliance, типичная организация может сэкономить более 100 000 долларов за три года, - подчеркивает Сердар Турмыев. – Это достигается как за счет экономии на операционных расходах, так и на капитальных затратах».

При этом решение подходит для любых организаций, как крупных, так и представителей малого и среднего бизнеса. Решение универсальное, но позволяет подстраиваться под нужды заказчиков, позволяя учесть требования компаний из самых различных отраслей. Так, для клиентов финансовой отрасли оптимально подходит NetBackup 5300 - высокопроизводительные корпоративные устройства резервного копирования с хранилищем для поддержки более высоких требований к производительности, емкости и отказоустойчивости. Это решение также идеально подходит для крупных предприятий, центров обработки данных и сайтов аварийного восстановления.

Самостоятельная интеграция VS помощь ИТ-провайдера

Реализация проекта по внедрению СРК, даже когда речь идет о коробочном решении, требует наличия в штате компании достаточно компетентных ИТ-специалистов, способных организовать процесс. Для крупных предприятий и банков это, обычно, не проблема. А вот небольшие компании могут столкнуться с нехваткой кадров в этой области. Хороший выход в таких случаях – привлечение стороннего ИТ-провайдера, имеющего успешный опыт реализации подобных проектов и необходимые ресурсы для его осуществления.

Для интеграции Veritas NetBackup Appliance оптимальный выбор на российском рынке – компания Softline. Softline и Veritas являются партнерами уже более 18 лет. В прошлом году ИТ-провайдер получил наивысший партнерский статус Veritas Platinum Partner. Наличие такого статуса является гарантией качества услуг в области эффективного управления информацией и ее хранения, которые компания предоставляет своим заказчикам из всех отраслей экономики.