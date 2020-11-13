Италия отказалась экстрадировать в Россию владельца Вологодского завода строительных конструкций Алексея Железова, который считается участником хищения 3,1 млрд рублей из банка «Северный Кредит», пишет «Коммерсант» . Банк числится в санкционном списке Минфина США в связи с его деятельностью в Крыму. Имеющий вид на жительство в Италии бизнесмен был задержан по российскому запросу в начале июня в своем доме под Турином. Его сначала отправили в тюрьму, а после того как истек 40-дневный срок его экстрадиционного ареста, туринский суд, не получив из России необходимых материалов, отпустил Железова под домашний арест.

Итальянские адвокаты Железова напомнили суду свою позицию — само объявление предпринимателя в розыск через Интерпол было незаконно, так как Алексей Железов, проживающий в Италии, от российского следствия никогда не скрывался и его местонахождение было хорошо известно правоохранителям. Защита также указала на несоответствия в поступивших из России документах: в материалах уголовного дела Железов обозначен как акционер рухнувшего в 2017 году банка «Северный Кредит». Однако, согласно данным ЦБ России, отметила защита, акциями банка владел не сам бизнесмен, а принадлежащий ему завод строительных конструкций. Железов не входил в управленческие структуры банка и, соответственно, не мог влиять на его деятельность.

Защита напомнила суду, что крупнейшим акционером «Северного Кредита» являлось правительство Вологодской области (23,22%), а в числе его топ-менеджеров были родственники руководителей региона. Адвокаты вновь повторили свою версию о политическом характере преследования их клиента.

Российский адвокат бизнесмена отметил, что, отказывая в экстрадиции его подзащитного, итальянские прокуратура и суд акцентировали «внимание на положении о защите частной собственности: акционер или любой иной совладелец бизнеса, не принимающий участия в операционной деятельности компании, не может стать субъектом уголовного преследования».