Две трети (68%) россиян, занятых в МСБ, не готовы вернуться к привычной организации рабочего процесса после окончания пандемии, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского». Благодаря удаленному режиму труда сотрудники стали больше времени проводить с семьей (54%), не тратить время на дорогу до работы и обратно (53%) и экономить деньги (45%).

Опрос показал, что люди стремятся уйти от ранее существовавших ограничений и хотят работать в более гибких условиях, при которых во главу угла ставятся их собственные интересы. Около трети опрошенных не хотели бы возвращаться к тем или иным принятым ранее правилам. Например, 32% не готовы снова работать по строгому восьмичасовому графику. По миру этот показатель даже выше — 39%.Не хотят быть строго привязаны к офису 35%, 33% — к пятидневной рабочей неделе.

Каждый четвертый (24%) хотел бы продолжать работать удаленно и после окончания пандемии, 43% участников опроса ждут поддержки от своих работодателей, особенно в том, что касается использования технологий. Им нужен доступ к необходимому оборудованию, инструментам и возможность получать техподдержку.