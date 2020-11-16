Более половины российских компаний (53%) не снижали затраты на персонал во время первой волны пандемии COVID-19, говорится в исследовании SuperJob. Сохранить все выплаты удалось тем, кто меньше других пострадали весной. В сфере IT и телекоммуникаций число работодателей, которым удалось избежать экономии на работниках, составило 75%.

Работодатели, сократившие расходы на персонал, чаще всего изменяли систему оплаты труда — пересматривали политику выплат переменной части зарплаты 19%. В 15% российских компаний ввели неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Рекомендовали работникам уйти в неоплачиваемые отпуска 14% работодателей, чаще всего так поступали в крупных компаниях с численностью персонала от 1000 человек (19%) и в сфере продаж (20%).

Режим простоя был введен в 8% компаний, особенно часто — в компаниях с численностью от 100 до 1000 сотрудников (13%). Сократили штат 8% работодателей, более распространенной эта антикризисная мера была в крупных компаниях с численностью персонала от 1000 человек и на промышленных предприятиях (по 10%).

Полностью или частично отказались от компенсационного пакета 6% российских работодателей, особенно часто от корпоративных льгот отказывались в компаниях с численностью от 100 до 1000 человек (10%).